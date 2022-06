Juventus-Pogba, i bianconeri devono solo attendere. Attenzione a Zidane

La trattativa tra la Juventus e Paul Pogba sembra definita. Il calciatore firmerà dopo l’1 Luglio per motivi di bilancio

Si può dire ormai tutto fatto tra Juventus e Paul Pogba. Il calciatore firmerà un quadriennale da 8 milioni di euro più bonus. Una trattativa che ormai si può considerare chiusa e che vedrà il centrocampista vestire nuovamente il bianconero.

L’ufficialità arriverà dopo l’1 Luglio per motivi legati al bilancio, ma ormai si può quasi dire che il Pogback richiesto dai tifosi bianconeri sia vicino alla realtà. La Juventus ora può solo aspettare, ma le insidie potrebbero non mancare.

Zinedine Zidane ci mette lo zampino?

La prima insidia sembra essere il potenziale trasferimento di Zinedine Zidane al Paris Saint Germain. L’ex tecnico del Real Madrid potrebbe infatti diventare l’allenatore dei parigini e la sua prima richiesta potrebbe essere proprio il polpo.

Il calciatore francese è stimatissimo da Zinedine Zidane, tanto che fu richiesto anche alla dirigenza del Real Madrid quando sedeva sulla panchina più prestigiosa della Castilla. Ora che Paul Pogba si svincolerà dal Manchester United potrebbe essere la volta buona per Zidane di averlo con sé, anche se la volontà del giocatore potrebbe risultare determinante.

Per ora, il centrocampista francese non si è sbilanciato ma appare probabile un suo approdo in bianconero. L’unico che può dire la propria sulla trattativa potrebbe essere proprio il Paris Saint Germain, che nel caso in cui dovesse offrire un contratto ben più ricco lascerebbe la Juventus con sola la polvere. Tutto è rimandato alle prossime settimane, quando ne sapremo di più.