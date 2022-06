Juventus, possibile clausola rescissoria per Milenkovic

Secondo fonti estere, su Nikola Milenkovic potrebbe esservi una clausola rescissoria. La Juventus potrebbe pagarla per prelevarlo direttamente dalla Fiorentina

Milenkovic e la Fiorentina, salvo clamorosi colpi di scena, si saluteranno. Se non in questa sessione estiva, in quella tra un anno. Infatti il contratto del difensore serbo scadrà nel 2023 e non vi è ancora un’intesa per il rinnovo.

La viola chiederebbe almeno 20 milioni di euro per farlo partire, ma fonti estere danno la possibilità di una clausola rescissoria di circa 15 milioni di euro come certa. Fosse vero, la Juventus potrebbe prelevare il centrale in forza alla Fiorentina a poco per inserirlo in una squadra che punta a vincere tutto.

La Juventus parla serbo?

Difficile sapere se l’affare si farà, visto anche l’interesse di varie squadre per Milenkovic, ma se la Juventus dovesse prelevare il giocatore potrebbe manifestarsi uno scenario interessante. Dusan Vlahovic, stando alle ultime voci, starebbe spingendo per portare Filip Kostic in bianconero e la stessa cosa potrebbe avvenire per l’ex compagno della Fiorentina.

La Juventus potrebbe dunque costruire un asse balcanico all’interno della propria formazione, con ben tre giocatori provenienti dalla Serbia. Nelle scorse settimane sarebbe avvenuto anche qualche sondaggio per Sergej Milinkovic-Savic, altro serbo, nome che però sembra essersi raffreddato. Infatti, Paul Pogba sembra essere sempre più vicino al vestire il bianconero, cosa che allontanerebbe con molta probabilità il centrocampista della Lazio. Troppo costoso per gli standard attuali bianconeri, che non vorrebbero spendere 70 milioni di euro per un singolo giocatore. Dunque si ripiegherebbe sull’asse Dusan Vlahovic-Filip Kostic-Nikola Milenkovic, seppur un quartetto serbo sarebbe risultato ben più lieto.