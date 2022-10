Juventus, possibile doppio colpo in difesa per gennaio

I bianconeri potrebbero anticipare i tempi per il mercato di gennaio. Sembrerebbe esserci la volontà della Juventus per chiudere due colpi in difesa

I bianconeri stanno vivendo un momento altalenante in stagione. Si va dalle vittorie di misura a sconfitte del tutto inaspettate, con un andazzo che appare sempre più incerto e una difesa fin troppo titubante.

Per gennaio sembra essere pronto l’assalto a nuovi rinforzi, con i bianconeri che vorrebbero migliorare la situazione stagionale prima di ritrovarsi a vivere un brutto finale. Il pericolo di rimanere fuori dalla Champions League è elevato, con i bianconeri che si ritroverebbero a perdere fin troppi soldi.

Ecco gli acquisti

In tal senso il mercato di gennaio potrebbe aiutare. In difesa deve arrivare un mancino, con Evan Ndicka che sembra essere il preferito della dirigenza, sia per costi che per qualità. Il centrale dell’Eintracht Francoforte andrà in scadenza a fine anno e il rapporto con i tedeschi potrebbe garantire la cessione già nei mesi invernali.

Se questo acquisto potrebbe risultare come quasi scontato, quello del terzino non lo è. La Juventus potrebbe portarsi avanti per acquistare un sinistro che possa sostituire Alex Sandro, che non verrà rinnovato, con Fabiano Parisi e Alejandro Grimaldo in cima alle preferenze. L’italiano sembra essere attualmente in pole, specialmente perché lo spagnolo piace non solo ai bianconeri.

Anche Manchester City, Arsenal, Barcellona, Inter e il possibile rinnovo con il Benfica restano in ottica futura, con il calciatore dell’Empoli che dunque resta il preferito dei bianconeri. Parisi potrebbe arrivare per poco meno di 20 milioni, ma sarebbe un investimento per il futuro.