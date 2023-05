Juventus, possibile ritorno di Morata? Ecco cosa succede

La destinazione dell’attaccante è un’incognita in vista della prossima stagione. Nonostante abbia attirato l’attenzione di Juventus e Milan, sembra che nessuno di questi due club si sia ancora mosso per Morata

L’Atletico Madrid continua a competere con il Real Madrid per il secondo posto in campionato, che è già nella bacheca dei trofei del Barcellona. In termini di mercato, l’operazione di uscita di Alvaro Morata è essenziale per intraprendere l’incorporazione di più pezzi. Tutto questo nell’ambito della loro situazione monetaria compromessa.

Detto questo, sembra che il futuro di Álvaro Morata (30 anni) sia un vero dilemma nel cuore del club presieduto da Enrique Cerezo. La squadra della capitale del nostro Paese non vedrebbe di cattivo occhio la sua cessione, un attaccante che avrebbe mercato in Serie A. Tuttavia, le informazioni del giornalista Matteo Moretto devono essere prese in considerazione.

Chiarito l’interesse della Serie A

Secondo Matteo Moretto, infatti , Juventus e Milan hanno espresso il desiderio di avere l’attaccante tra le proprie fila. Tuttavia, non sono ancora state fatte mosse specifiche per l’acquisto di Morata. Le proposte per lo spagnolo non supererebbero i 30-35 milioni di euro.

Vecchia conoscenza di Real Madrid e Chelsea (e dei bianconeri), il pupillo di Diego Pablo Simeone ha l’opzione di essere libero nel 2024. Anche in questo caso, bisognerà aspettare e vedere come si evolveranno gli eventi per quanto riguarda la tabella di marcia del piemontese e della squadra lombarda. Insomma, la storia di Morata all’Atletico continua almeno per ora. Il calciatore potrebbe ritrovarsi a partire in estate, ma per ora è difficile prevedere dove.