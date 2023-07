Juventus, possibile sgarbo di Giuntoli al Napoli: nel mirino il centrocampista dei sogni di ADL

L’addio di Cristiano Giuntoli ha riacceso le rivalità tra Napoli e Juventus. L’ex dirigente della squadra partenopea ha intenzione di fare bella figura in bianconero e per questo vuole chiudere diversi acquisti, alcuni dei quali sono stati sondati per diverso tempo quando era ancora sotto contratto con Aurelio De Laurentiis. Tra questi figura anche Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta e pupillo dichiarato di Giuntoli, oltre che di De Laurentiis.

Il dirigente bianconero sarebbe pronto a tutto per portarlo alla Juventus, anche facendo uno sgarbo alla sua ex squadra. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, vorrebbe il calciatore dell’Atalanta in azzurro ma bisognerà trattare con l’Atalanta che non vuole scendere sotto i 30 milioni di euro per la sua cessione. Giuntoli, invece, potrebbe approfittare di questa ‘indecisione’ di De Laurentiis e portare subito il calciatore a Torino.