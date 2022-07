Juventus, prima offerta per Roberto Firmino

I bianconeri avrebbero già fatto una prima offerta al Liverpool per Roberto Firmino. Il calciatore è in scadenza nel 2023

Non la più esaltante delle stagioni per Roberto Firmino. Il calciatore brasiliano ex Hoffenheim nell’ultima stagione non ha convinto particolarmente, andando a segno per 11 volte in 35 presenze totali. 5 anche gli assist, ma dati che parlano di un giocatore spesso fuori condizione e non interamente concentrato sul campo.

Il calciatore brasiliano classe ’91 ha bisogno di ritrovare se stesso e le recenti voci che lo vogliono alla Juventus sembrano aver acceso la possibilità di un suo risveglio. Il calciatore brasiliano non si è ancora espresso, ma il suo trasferimento – ad un anno dalla scadenza – potrebbe essere fattibile nonostante Klopp lo voglia blindare.

L’offerta bianconera

Stando a quanto filtra dall’Inghilterra, i bianconeri potrebbero aver offerto circa 23 milioni di euro ai Reds per provare ad accaparrarsi le prestazioni del giocatore. L’attaccante verdeoro sarebbe la punta d’esperienza che Allegri cerca, da affiancare a Dusan Vlahovic e riuscire a farlo crescere sotto la sua esperienza, facendogli da chioccia.

Oltre al brasiliano, la Juventus starebbe monitorando anche Alvaro Morata, Memphis Depay, Timo Werner, Anthony Martial e Luis Muriel. Tutti nomi di spessore, ma tutti a loro modo difficili. Per Alvaro Morata si già conosce la situazione, con l’Atletico che non vuole cedere a cifre più basse del richiesto. Depay preoccupa per la tenuta fisica e stessa cosa si può dire di Martial, nonostante quest’ultimo sembra essere più in forma. Muriel e Werner, invece, sembrano essere nomi un po’ più in sordina in questo momento. Il colombiano potrebbe diventare una pista concreta più avanti, però.