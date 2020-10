Juventus, problema al flessore per Chiellini: a rischio la sfida con il Barcellona

Il difensore sostituito a Kiev per un problema muscolare. In dubbio per la gara con i catalani

Nuovo problema fisico per Giorgio Chiellini, il difensore della Juventus nella sfida di ieri a Kiev contro la Dinamo di Lucescu è stato costretto a lasciare il terreno di gioco intorno al minuto 19, al suo posto è entrato Demiral, che aveva sostituito il centrale già nella sfida con il Crotone perché non al meglio.

Per Chiellini si tratta di un risentimento muscolare al flessore della coscia destra, come rivelato da Pirlo al termine della gara di ieri ai microfoni di Sky Sport:

“Chiellini ha avuto un risentimento al flessore, ce l’aveva avuto già dopo la Nazionale, quindi a Crotone è rimasto un po’ a riposo. Adesso lo valuteremo nei prossimi giorni. Dybala invece ha bisogno di giocare, anche stasera è entrato, però si vedeva che non era ancora al 100%. Ha bisogno di mettere minuti, questa sera ha fatto una mezz’oretta, quindi pian piano lo rivedremo al top della condizione”.

Il risentimento al flessore è la diretta conseguenza del lungo infortunio che ha tenuto fuori Chiellini per tanto tempo nella scorsa stagione, per tale motivo lo staff ci andrà con i piedi di piombo, evitando possibili ricadute.

Il centrale non sarà impiegato domenica nella sfida con il Verona ed è in forte dubbio anche per il big match del 28 ottobre in Champions League con il Barcellona.