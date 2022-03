Juventus, processo per falso in bilancio: Sarri e 13 calciatori sotto indagine

Nelle ultime ore si sta parlando molto del processo per falso in bilancio che sta vedendo protagonista la Juventus. In poche parole, nella prima fase della pandemia, la società bianconera aveva comunicato di aver raggiunto un accordo con i calciatori riguardo alla rinuncia di 4 mensilità di stipendio.

La realtà invece racconta che le cose non sembrano essere andate proprio così. Le indagini, secondo quanto raccontato recentemente da La Gazzetta dello Sport, riguardano ora nello specifico l’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri e ben 13 calciatori: Chiellini, Bonucci, Szcznesy, De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Rugani, Rabiot, Pinsoglio, Bernardeschi e Dybala.

La Procura di Torino ha già avviato gli interrogatori. La prima testimonianza è arrivata di Paulo Dybala. L’argentino è stato ascoltato per tre ore, e a breve dovrebbe toccare a Maurizio Sarri.

I diretti interessati dovranno spiegare la situazione riguardante le rinunce delle mensilità. Secondo le accuse della Procura infatti, la Juventus non avrebbe depositato la corretta documentazione relativa al bilancio di quel periodo, creando così un vero e proprio ‘falso‘.

Ovviamente è presto per tratte le conclusioni. Le indagini andranno sicuramente per le lunghe ed è difficile ipotizzare come si concluderà la vicenda. Ciò che è certo è che il processo è stato avviato, e siamo solo all’inizio.