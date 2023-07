Juventus, pronti 30 milioni di euro per Berardi

La vecchia signora torna a promuovere l’interesse per un attaccante che, a 28 anni, potrebbe rinforzare la linea degli attaccanti piemontesi

La Juventus sta ancora cercando di chiudere le mosse con cui il club bianconero può cercare di rafforzare la propria rosa per la prossima stagione. I rivali si stanno avvicinando a poco a poco a nuovi arrivi, mentre la squadra di Massimiliano Allegri è in evidente stato di urgenza dopo aver perso il dominio del calcio.

Oltre alla retrocessione in Conference League, i bianconeri stanno ancora riflettendo se giocare o concordare con l’UEFA l’eventuale sanzione per la nuova stagione. Il fatto è che tutto questo ha logicamente ripercussioni sul mercato dei trasferimenti e gli obiettivi della squadra sono già di basso profilo.

Concorrenza per Domenico Berardi

Questo quando le dirette rivali non riescono a strapparlo. CalcioMercato.com parla del fatto che anche la Lazio e la Roma sono in lotta per un attaccante da 30 milioni di euro che è tornato a far parlare di sé in maniera ricorrente.

In questo caso ci riferiamo a Domenico Berardi, il 28enne attaccante del Sassuolo che nella scorsa stagione ha realizzato 12 gol e 7 assist in 26 partite. Un giocatore per il quale c’è di nuovo una lotta come quella che si vede tra le grandi squadre. Nelle scorse settimane sembrava fatta per lui alla Lazio, cosa che invece secondo il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali non è mai avvenuta. Ecco cosa ha detto: “Ho visto Lotito due giorni fa e non mi ha detto niente. Se ci sono comunicazioni spero me le faccia direttamente e non attraverso i giornali”.