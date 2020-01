Juventus, prossimi mesi decisivi per la permanenza di De Sciglio e Bernardeschi

De Sciglio e l'ex Fiorentina dovranno dimostrare di essere da Juve, in caso contrario saranno ceduti

Tra i giocatori che più stanno deludendo le aspettative nella rosa di Maurizio Sarri figurano sicuramente Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Il primo è stato fermo per infortunio ma anche quando è rientrato ha faticato a trovare spazio; l’ex Fiorentina, invece, ha trovato continuità ma le prestazioni sono state spesso al di sotto della sufficienza.

PIANI SOCIETARI – La Juventus al momento ha intenzione di trattenere entrambi i giocatori a Torino nel mercato di gennaio, respingendo le proposte del Psg per il difensore e l’interesse del Barcellona per l’esterno offensivo. Ma la situazione in estate potrebbe cambiare.

TEST – Stando a quanto riporta Tuttosport, i prossimi mesi per entrambi i giocatori rappresenteranno un importante banco di prova. De Sciglio e Bernardeschi dovranno dimostrare di essere da Juventus e convincere Sarri a confermarli in vista della prossima stagione. In caso contrario la società li metterà sul mercato.

VALUTAZIONE – La Juve per il difensore chiede almeno 15 milioni di euro. Più alta la valutazione dell’ex viola, che Paratici cederà dinnanzi ad offerte superiori ai 30 milioni di euro.