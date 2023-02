Juventus, quante occasioni a zero!

Visto il periodo, la Juventus potrebbe ritrovarsi a pescare nuovamente nel mercato degli svincolati per la finestra estiva di calciomercato

I bianconeri, probabilmente, in estate vedranno una rivoluzione netta nel proprio organico. L’addio di vari giocatori potrebbe essere reale, con la Juventus che si ritroverebbe a dover coprire varie zone del campo con calciatori nuovi.

Alcuni potrebbero arrivare dalla Juventus Next Gen, ma vi è anche la possibilità di vedere l’arrivo di vari svincolati. I bianconeri sembrano aver drizzato le orecchie per alcuni profili, che sembrerebbe non dover rinnovare i propri contratti con le rispettive squadre.

Occasioni di mercato

Il primo e Youri Tielemans, che però sembra piacere anche all’Inter. La probabilità di vederlo in Italia, però, è abbastanza bassa soprattutto perché il giocatore potrebbe rinnovare con il Leicester o andare in una big inglese. Piace e non poco Zaha, che potrebbe essere il sostituto perfetto per Angel Di Maria. Anche in questo caso lo stesso discorso fatto per Tielemans, con la Juventus che dovrà fronteggiare varie realtà di Premier League oltre che la Roma.

Più semplice invece Marco Asensio, che potrebbe ritrovarsi a vestire il bianconero anche per rilanciarsi. Lo spagnolo è in scadenza con il Real Madrid e sembra non voglia rinnovare il proprio contratto. Per le fasce scalpitano Grimaldo e Bensebaini, anche se entrambi sono maggiormente attratti dalle aspettative delle big europee, specialmente per la possibilità di giocare in Champions. Cosa che, purtroppo, la Juventus non sembra poter garantire allo stato attuale delle cose. Ultimo ma non ultimo Aouar, che ha di recente rifiutato la Roma ma potrebbe accettare la causa bianconera, per magari rilanciare la squadra.