Juventus, quante opportunità per la fascia

La Juventus sta lavorando all’idea di migliorare il proprio gioco sulle fasce. I bianconeri hanno in organico giocatori come Iván Fresneda e Carlos Augusto e non escludono un passaggio ad Andrea Cambiaso, attualmente in prestito

La Juventus lavora già con lo sguardo rivolto alla prossima stagione. Anche se la sanzione sulle plusvalenze continua a condizionare i loro movimenti, i bianconeri non rinunciano all’idea di allestire una squadra che possa lottare con garanzie per tutti i titoli in palio.

Tra i numerosi obiettivi che il club si è già prefissato, spicca il rinforzo di entrambi i terzini, posizioni che in questa stagione non sono state in grado di offrire il rendimento desiderato. È anche probabile che, a fine stagione, giocatori come Alex Sandro e Juan Guillermo Cuadrado possano lasciare il club.

Vari nomi

Secondo la Gazzetta dello Sport, per la fascia destra il club sta ancora valutando un’offerta per Iván Fresneda (18 anni), ala del Real Valladolid. Dopo lo spagnolo, Emil Holm (22 anni), specialista svedese che sta disputando una buona stagione con lo Spezia e che potrebbe costare meno.

Per l’ala sinistra, il nome più chiacchierato è quello di Carlos Augusto. Il 24enne Canarinho è alla sua terza stagione con il Monza, con cui ha un contratto fino al 2024 e che, in caso di mancato rinnovo del contratto, potrebbe accettare un trasferimento in estate.

Con lo stesso obiettivo, quello di migliorare il gioco sulle fasce, la società bianconera sta valutando anche la possibilità di ingaggiare Andrea Cambiaso. Il versatile terzino (può giocare su entrambe le fasce) sta sfruttando al meglio il suo prestito al Bologna (25 presenze in Serie A).