Juventus, quattro giocatori potrebbero lasciare

Quattro giocatori sono sotto la lente d’ingrandimento alla Juventus. I giocatori in questione dovranno guadagnarsi la fiducia della società

La sconfitta casalinga in Champions League contro il Villareal brucia ancora. La partita ha mostrato parecchi punti morti nella squadra bianconera. Alcuni giocatori sono messi in discussione e potrebbero salutare in estate.

I calciatori in questione sono quattro: Daniele Rugani, Adrien Rabiot, Arthur Melo e Danilo. Alcuni sono più a rischio di altri, mentre uno solo tra loro sembra esser legato ad altre situazioni. L’estate bianconera sarà difficilissima da prevedere.

C’è chi lascia e c’è chi resta

Danilo sembra l’unico quasi sicuro del suo posto. Una sua partenza potrebbe essere propiziata da uno scambio proposto dal Barcellona. Il calciatore potrebbe partire e arriverebbe al suo posto Sergino Dest. Nel caso in cui non vada via è probabile un rinnovo, visto anche l’amore del giocatore per il bianconero.

Discorso differente per Arthur Melo e Adrien Rabiot. Entrambi i centrocampisti non sembrano convincere. Arthur ha buon mercato – specialmente in Premier League – e potrebbe andarsene tranquillamente. Stesso da dire per Rabiot, per lui però potrebbero farsi avanti Chelsea e Barcellona.

Il discorso per Daniele Rugani sembra essere molto più differente. Il difensore italiano è tornato ad offrire prestazioni altalenanti, spesso condite da qualche errorino di troppo. Per lui bisogna capire se ci siano margini di vendita. Il suo contratto scadrà nel 2024 e il suo ingaggio troppo elevato per quello che offre non garantisce margini di trattativa. Per una sua partenza bisognerebbe vedere un suo abbassamento d’ingaggio, difficile al momento.