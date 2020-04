Juventus, Rabiot può lasciare dopo una sola stagione: il motivo

Il centrocampista francese non ha convinto alla sua prima stagione in bianconero e può finire sul mercato

Non è stata una stagione particolarmente brillante quella di Adrien Rabiot, alla prima quest’anno con la maglia della Juventus. Il francese è arrivato in precarie condizioni fisiche a causa di un lungo periodo di inattività, ma anche quando ha recuperato è sembrato un lontano parente di quello apprezzato al PSG.

FIDUCIA – Dopo una prima parte di campionato passata più in panchina che in campo, Maurizio Sarri, anche a causa dell’infortunio di Khedira, gli ha concesso sempre più spazio, ma il francese, nonostante un lieve miglioramento, non ha convinto.

RIFLESSIONI – Ecco perché la Juventus ha iniziato a riflettere sul futuro del giocatore, legato ai bianconeri fino al 2023 con un ingaggio pesantissimo (7 milioni di euro a stagione).

I mancati introiti dovuti all’emergenza coronavirus peseranno non poco sul bilancio della Juve, pronta a mettere sul mercato gli esuberi per far cassa e sistemare i conti. E tra i giocatori in uscita potrebbe esserci proprio il francese.

PLUSVALENZA – Il centrocampista è approdato in bianconero a parametro zero e la sua partenza consentirebbe a Paratici si realizzare una grossa plusvalenza. In caso di offerte adeguate, dunque, la Juventus è pronta a lasciarlo partire.