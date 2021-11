Juventus, Rabiot può partire a gennaio: fissato il prezzo

L’avventura di Adrien Rabiot con la maglia della Juventus potrebbe concludersi già nel mercato di gennaio.

Il centrocampista francese dal suo arrivo a Torino non ha mai convinto società, allenatori e tifosi, non riuscendo a mostrare quanto fatto vedere negli anni precedenti al Paris Saint-Germain.

Anche nella vittoria di ieri sulla Fiorentina, Rabiot è sembrato un pesce fuor d’acqua, faticando a trovare la posizione in campo e non riuscendo a dare apporto né alla fase offensiva né in quella difensiva.

Per Allegri non è inamovibile e la società in caso di offerte soddisfacenti è pronta a lasciarlo partire. Sul giocatore ci sono Newcastle e Arsenal, che a gennaio potrebbero fare un tentativo.

La Juve, nel frattempo, ha già fissato il prezzo del cartellino, il centrocampista può lasciare Torino per 15 milioni di euro.