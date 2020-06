Juventus, Rakitic esce allo scoperto: “Voglio chiarezza dalla società. Ho il diritto di decidere da solo la direzione da prendere”

Arthur ma non solo. Tra gli obiettivi di mercato della Juventus in casa Barça c’è anche Ivan Rakitic, cercato già nella finestra invernale di mercato. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto nel 2021, situazione che lo rende appetibile per numerosi club pronti a strapparlo a cifre contenute. La Juve è fra questi.

In una recente intervista rilasciata a Sport1, il croato ha chiesto chiarezza alla società, sta bene al Barcellona ma pretende di scegliere in autonomia le strategie future. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Non sono arrabbiato con nessuno, ho ancora un ottimo rapporto con tutti nel club e sono incredibilmente grato per il tempo che ho trascorso al Barça. È solo che dopo tanto tempo che sono qui, voglio che le persone mi parlino apertamente di tutto. Voglio chiarezza su quale direzione sta andando il club. Ora sento che vogliamo prendere una strada comune. Non ho alcun problema con il fatto che ci sono stati molti titoli intorno al mio nome negli ultimi anni. Sono ancora molto contento del Barça. Anche mia moglie si sente molto bene a Barcellona.

So come funzionano le società, che siamo giocatori e che i presidenti devono ottenere il meglio dal club. Ma ho il diritto di decidere da solo cosa succede e in quale direzione voglio andare. Volevo solo chiarirlo di nuovo.

Voglio continuare ad allenarmi con un sorriso. Allora va bene. Non appena questo non è il caso, dobbiamo sederci insieme. E ovviamente voglio giocare regolarmente come tutti gli altri colleghi. Voglio continuare ad essere una parte importante del Barça e godermi il calcio. Le persone del club sanno che il Barça è il club perfetto per me. Ho sempre firmato un contratto per adempierlo. Lo voglio ancora. E voglio sentirmi necessario nel club”.

Stando alle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, il Barcellona al momento non sarebbe disposto a trattare il rinnovo del giocatore, anzi cercherebbe acquirenti. La Juventus è consapevole e farà un tentativo per portarlo a Torino.