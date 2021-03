Juventus, Ramsey e Douglas Costa possibili contropartite per l’affare Kean

I due giocatori non faranno parte del progetto bianconero e potrebbero finire nello scambio con l'Everton

La Juventus non ha mai smesso di cercare un attaccante in vista del prossimo anno. I nomi su cui riflette la dirigenza sono quelli di Arek Milik del Marsiglia e Moise Kean, al momento al PSG ma di proprietà dell’Everton.

Proprio su Kean nelle ultime ore sarebbero giunti importanti aggiornamenti. Stando a quanto riporta Fichajes.net, la Juve starebbe valutando l’inserimento nell’operazione con l’Everton dei cartellini di Aaron Ramsey e Douglas Costa.

Kean è stato ceduto al club inglese nell’estate del 2019, ma la sua esplosione è avvenuta solamente in questa stagione, con la realizzazione di ben 11 reti in 20 presenze in Ligue 1.

La Juve potrebbe portarlo nuovamente a Torino e le carte Ramsey e Douglas Costa potrebbero ridurre sensibilmente l’esborso economico.

Il centrocampista gallese non ha convinto ed è sul mercato, mentre il brasiliano a fine stagione tornerà dal prestito al Bayern per trovare una nuova sistemazione. L’Everton potrebbe rappresentare l’occasione giusta per il rilancio.