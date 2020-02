Juventus, Ramsey non convince: sarà la pedina per arrivare a Pogba?

Tra i giocatori che maggiormente hanno deluso in questa prima parte di stagione in casa Juventus c’è sicuramente Aaron Ramsey, sbarcato a Torino dall’Arsenal a parametro zero nella scorsa estate.

MANCANZA DI CONTINUITA’ – Alla base del mancato adattamento del gallese agli schemi della squadra di Sarri e al campionato italiano ci sono principalmente i numerosi problemi fisici accusati dal centrocampista. Infortuni che non ne hanno permesso il continuo impiego, portando Sarri a virare sul 4-3-3 sacrificando il trequartista.

INTERESSE – Se la situazione fino al termine della stagione dovesse rimanere la stessa, difficilmente la Juve terrà il giocatore in rosa. Del resto le pretendenti non mancano, soprattutto in Premier, dove l’Arsenal farebbe carte farse per riprenderlo e lo United pare molto interessato.

PEDINA – Stando a quanto riporta il Daily Star, tra le due la Juventus preferirebbe cedere il gallese allo United, in modo da utilizzarlo come parziale contropartita nell’affare Pogba, vero sogno di mercato dei bianconeri nella prossima estate.