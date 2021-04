Juventus, restyling in attacco: Morata e Dybala verso l’addio, Icardi e Kean gli obiettivi

La Juventus metterà in atto una vera e propria rivoluzione nella prossima estate a prescindere da chi siederà in panchina. Volti nuovi in tutti i reparti, a partire da quello avanzato. In bilico il futuro di Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Il centravanti spagnolo difficilmente sarà riscattato e il prolungamento del prestito per un altro anno comporterebbe una spesa di 10 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla società.

Discorso diverso per Paulo Dybala, che in questa stagione ha giocato pochissimo per via dei numerosi problemi fisici ed è alle prese con le complicate trattative per il rinnovo. Al momento la cessione è l’ipotesi più probabile.

Dovrebbe restare a Torino, invece, Cristiano Ronaldo, salvo mancata qualificazione alla prossima Champions League. In tal caso l’addio sarebbe quasi scontato.

Per quanto riguarda il mercato in entrata gli obiettivi di Paratici sono Mauro Icardi e Moise Kean, con il secondo attualmente al PSG ma di proprietà dell’Everton. Da monitorare anche la pista che porta ad Arek Milik.