Juventus, rischio Serie B concreto? L’ex membro del Collegio Sindacale: “In 20 anni mai vista una cosa del genere”

Mentre ci si continua ad interrogare sulla penalizzazione inflitta alla Juventus, i retroscena che hanno coinvolto i bianconeri nelle stagioni precedenti non si fermano. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, scrive: “Li hanno intercettati per soli 2 mesi. E sono venute fuori 15mila pagine di quella che i giudici della Corte d’Appello hanno definito una ‘mole probatoria impressionante‘”.

“Qualsiasi persona onesta sa che la Juventus e Agnelli dovrebbero essere radiati. Altro che serie B“. E infatti i bianconeri rischierebbero molto di più rispetto alla semplice penalizzazione nell’attuale campionato di Serie A.

Lo stesso Ziliani continua rivelando l’ultima scoperta sui bianconeri: “La cosa incredibile è che i massimi dirigenti del nostro calcio Andrea Abodi, ministro sport, Gravina presidente Figc, Casini e De Siervo presidente e ad della Serie A chiedevano ai giudici di spiegare il -15 alla Juventus, anzi di cancellarlo. Una vergogna a cielo aperto“.

Il Corriere della Sera ha intercettato un ex componente del collegio sindacale della Juventus, Cristiana Zoppo, la quale ha rivelato: “Io attaccata e colpita, ma i bilanci non erano corretti. Da settembre in poi c’è stata un’escalation di momenti di gestione societaria su cui io non riuscivo più a capire perché ci si volesse incanalare in un processo di valutazione di poste di bilancio oggettivamente poco condivisibile. Io in 20 anni di lavoro non ho mai visto una quotata che non recepisce i rilievi di una società di revisione“.