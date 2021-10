Juventus-Roma, le probabili formazioni: dubbi in attacco per Allegri e Mourinho

Mancano poche ore al big match dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Roma, la squadra di Allegri e quella di Mourinho si contenderanno i tre punti in una sfida che può significare tanto in chiave scudetto e Champions League.

Nei bianconeri il tecnico dovrà fare i conti con l’assenza di Dybala e con il rientro tardivo dei nazionali sudamericani. In difesa Alex Sandro dovrebbe riposare, in campo invece Danilo, Bentancur e Cuadrado. In avanti ancora qualche dubbio, ma alla fine in campo dovrebbe scendere Kean supportato da Bernardeschi.

In casa Roma tutto ruota intorno alle condizioni di Abraham, l’inglese ieri si è allenato in gruppo ed è tra i convocati. Alla fine potrebbe scendere in campo al posto di Shomurodov, per il resto formazione tipo.

JUVENTUS (4-4-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean. All.: Allegri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho