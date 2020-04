Juventus, Romero a Torino a fine stagione, ma può subito essere ceduto

Potrebbe non esserci la Juventus nel futuro di Cristian Romero, centrale argentino attualmente al Genoa ma di proprietà bianconera. Il difensore è stato acquistato dal club di Agnelli nella scorsa estate ma lasciato in rossoblù per completare il percorso di crescita intrapreso.

A fine stagione il giocatore farà ritorno a Torino, ma la permanenza è tutt’altro che scontata. Stando infatti a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la concorrenza è tanta e per Romero il minutaggio rischia di essere veramente ridotto.

Per guadagnare spazio il difensore dovrà fare i conti con la presenza dei senatori, Chiellini e Bonucci, oltre che di De Ligt, ritenuto il pilastro della retroguardia per i prossimi anni. In rosa c’è poi anche Demiral, che sul campo si è guadagnato la stima di Sarri. In uscita, invece, Rugani.

Romero in bianconero rischierebbe di fungere da quinto centrale ed avere veramente pochissimo spazio. Per tale motivo la società potrebbe cederlo nuovamente in prestito per evitare di tenere fermo un giocatore di soli 21 anni nella fase cruciale del periodo di maturazione.

Chi invece farà ritorno a Torino per restarci è Luca Pellegrini, di rientro dal prestito al Cagliari e pronto a divenire la principale alternativa sulla fascia sinistra ad Alex Sandro.