Juventus, Ronaldo consiglia alla società Oyarzabal e Koundé per rinforzare la rosa

La Juventus può finalmente sorridere per il ritorno tra i convocati di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, dopo la negatività al secondo tampone, si è aggregato al gruppo di Andrea Pirlo e quest’oggi sarà in panchina.

La presenza di Ronaldo, oltre ad essere fondamentale per squadra e allenatore, è rilevante anche per la società, che prende spesso in considerazione i profili indicati da CR7 per rinforzare la rosa.

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, in Spagna sono convinti che Ronaldo abbia fatto alla Juve due nuovi nomi: stiamo parlando di Mikel Oyarzabal, 23enne esterno offensivo della Real Sociedad, e Jules Koundé, centrale difensivo classe 98′ del Siviglia.

Il primo è un’ala sinistra che all’occorrenza può giocare sulla trequarti e sulla corsia opposta. In questi anni ha dimostrato il suo valore ed ha una valutazione di mercato che si aggira sui 60 milioni di euro.

Il secondo, invece, è un difensore in rampa di lancio che per età e qualità ha tutto per diventare uno dei centrali più interessanti del panorama europeo. Anche in tal caso la valutazione è di quelle importanti, il Siviglia per lasciarlo partire chiede 40 milioni di euro.