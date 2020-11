Juventus, Ronaldo vorrebbe Di Maria in bianconero: i dettagli

Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus fino alla scadenza naturale del contratto, in programma nel giugno 2022, con l’obiettivo di portare a Torino la coppa dalle grandi orecchie. Per farlo c’è bisogno di un mix tra campioni già affermati e giovani di qualità e CR7 è spesso in contatto con la società per suggerire qualche profilo che potrebbe rinforzare la rosa.

Stando a quanto si legge stamani su Tuttojuve.com, Ronaldo vorrebbe in bianconero Angel Di Maria, esterno d’attacco classe ’88 del Paris Saint-Germain e della nazionale argentina, in passato suo compagno al Real Madrid.

Di Maria nonostante non sia più giovanissimo in queste ultime stagioni ha dimostrato di saper fare ancora la differenza e potrebbe garantire un elevato rendimento ancora per qualche anno.

L’argentino è in scadenza di contratto con il PSG nel prossimo giugno e in caso di mancato rinnovo lascerebbe Parigi a parametro zero. La Juventus potrebbe sfruttare l’occasione di mercato e portare il giocatore a Torino offrendogli l’ultimo importante contratto della carriera.

Al momento si tratta di semplici ipotesi, ma la società bianconera tiene in grande considerazione i suggerimenti di CR7 e potrebbe effettuare qualche sondaggio con l’entourage di Di Maria nelle prossime settimane. Vedremo come evolverà la situazione.