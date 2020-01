Juventus, rottura del legamento crociato per Demiral: il comunicato ufficiale

Purtroppo è da qualche minuto arrivata l’ufficialità: Merih Demiral ha riportato una rottura del legamento crociato durante il match di ieri sera tra Juventus e Roma. A comunicare la notizia è stata la stessa società bianconera dal proprio portale juventus.com. Ecco di seguito il comunicato ufficiale della triste notizia.

“Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”

Un gravissimo infortunio quindi per Demiral. Una notizia che fa dispiacere i tifosi, bianconeri e non. Ovviamente i tempi di recupero saranno lunghi e non sembra il caso di accelerare il rientro. In quest’arco temporale Maurizio Sarri tornerà con ogni probabilità quindi a fare affidamento sull’olandese De Ligt. Resta da capire ora se la Juventus interverrà o meno sul mercato di riparazione invernale per acquistare un difensore, considerando ovviamente la fine anticipata della stagione di Demiral, che tanto bene stava facendo nella difesa bianconera.

Il grave infortunio di Demiral si aggiunge all’altrettanto grave infortunio che ad inizio stagione ha colpito Chiellini, tutt’oggi ancora ai box. Ora Maurizio Sarri può contare solo su De Ligt, Bonucci e Rugani per il ruolo di difensore centrale. Alla luce di tale situazione appare alquanto probabile l’arrivo di un difensore centrale a ricoprire il ruolo di affidabile alternativa nello scacchiere della Vecchia Signora.