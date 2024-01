Juventus, salta Cherubini… forse

La Roma potrebbe ritrovarsi a trattenere, in maniera del tutto rocambolesca, Luigi Cherubini. Il giocatore ha detto per ora no alla Juventus

Per ora, Cherubini e la Juventus non inizieranno il loro rapporto calcistico. Il perché? Il giocatore ha dovuto dire di no ai bianconeri per via di alcuni problemi fisici, che sembra lo tratterranno nella capitale.

Infatti, il calciatore sarebbe arrivato a titolo definitivo in Piemonte, con la Juventus che dovrà probabilmente aspettare. Il giocatore ha preso un colpo al ginocchio, che richiederà accertamenti medici ulteriori. Cosa che blocca ogni trattativa che, per ora, salterebbe.

L’elogio di Mourinho

José Mourinho qualche mese fa lo ha fatto debuttare al posto di Aouar. Pochi minuti, è entrato all’89’ minuto di gioco, ma tanto è bastato per prendersi una fetta di stima dallo special one.

L’allenatore lusitano ha difatti rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nella ripresa guardavo i ragazzi scaldarsi. C’erano Pisilli, Joao Costa, Pagano, D’Alessio e Cherubini. È una bella sfida che non avevo mai affrontato in carriera. Poi a fine partita ho visto un ragazzo correre verso di me era Cherubini. Sono certo che stasera San Basilio sarà in festa perchè un loro figlio ha esordito nella Roma”. Tanto entusiasmo, dunque, per il calciatore italiano da parte dell’allenatore portoghese. La Juventus? La Juventus ora aspetterà per capire se il calciatore possa essere dei suoi nel breve periodo, anche perché giocherebbe nella Next Gen poi. I bianconeri, in caso contrario, potrebbero virare su altri obiettivi per i loro giovani e lasciare la pista Cherubini.