Juventus, Sarri: “Squadra poco determinata. La Lega ci ha creato problemi”

La Juventus esce sconfitta dalla Sardegna Arena di Cagliari per 2-0, risultato che per i bianconeri non conta nulla dato che avevano già conquistato matematicamente lo scudetto la scorsa giornata con la Samp, ma Sarri sperava di assistere ad una prestazione migliore.

Il tecnico a fine gara ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta lamentando la poca determinazione e la rilassatezza dei suoi, lanciando poi una frecciata alla Lega per le troppe gare ravvicinate:

“Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, la partita di stasera no perché viene da un campionato vinto 68 ore fa, è chiaro che a livello di determinazione è una partita atipica, quindi va presa per quella che è. Se si parla di altri momenti, è chiaro che dobbiamo diventare una squadra più solida.

I problemi ce li ha creati anche la Lega, siamo l’unica squadra d’Europa che fa 5 partite in 12 giorni, neanche in 14. 20, 23, 26 e primo, quindi vediamo come stiamo domani, se è il caso di schierare l’Under 23 l’ultima partita per recuperare.

Il palleggio come mentalità ci sta venendo fuori abbastanza bene, non ci sta venendo bene a livello di velocità di circolazione della palla. Palleggiando a basso ritmo, intendo la palla, non a livello fisico, è sempre facilitante per le difese avversarie. Certi tipi di situazioni le soffriamo fuori casa, in casa, no, il modo di sbloccare la situazione l’abbiamo sempre trovato. Per fare circolare velocemente serve anche un pizzico di brillantezza in più che ci manca”.