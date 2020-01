Sarri “taglia Emre Can”: con l’Udinese sarà l’ultima gara del tedesco con la Juventus?

Sembra ormai ai titoli di coda l’avventura di Emre Can con la maglia della Juventus e le recenti scelte di Maurizio Sarri lo dimostrano. Non sono bastati l’infortunio di Khedira e la lunga squalifica di Bentancur per fargli trovare continuità, Sarri gli ha preferito Rabiot e Matuidi, segno di come per il tedesco non ci sia spazio.

EPISODIO – A confermare l’ormai poca stima che nutre il tecnico nei suoi confronti basta pensare a quanto accaduto in occasione dell’ultimo match contro la Roma: Matuidi si fa male e il tecnico indica a Bernardeschi di scaldarsi, ma il francese si riprende e alla fine resta in campo. Nonostante in panchina ci fosse Emre Can, l’allenatore avrebbe preferito adattare l’ex Fiorentina da mezzala e ciò non può che rappresentare un segnale abbastanza chiaro.

ULTIMA CON LA JUVE? – A sorpresa, però, questa sera il tedesco potrebbe scendere in campo negli ottavi di Coppa Italia con l’Udinese. Sarri farà turnover per far rifiatare i più utilizzati e il centrocampista potrebbe trovare spazio. L’eventuale impiego dal primo minuto non cambierà, però, il futuro del giocatore, che stasera potrebbe disputare l’ultima gara con la maglia della Juventus.

PISTA – Al momento il club maggiormente interessato ad Emre Can è il PSG. Nella giornata di ieri la trattativa tra la Juve e i francesi si è riaperta e, qualora rientrasse nello scambio il cartellino di Paredes, potrebbe concludersi. Novità importanti sono attese nei prossimi giorni.