Juventus-Sassuolo, Allegri: “Giocano Chiesa e Dybala”. La probabile formazione

La Juventus di Massimiliano Allegri sarà di scena domani allo Stadium contro il Sassuolo, calcio di inizio ore 18:30. Il tecnico toscano alla vigilia ha parlato in conferenza stampa, svelando alcuni degli uomini che scenderanno in campo. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Recuperiamo Rabiot ma non ci saranno Kean e Bernardeschi. Il Sassuolo gioca molto pulito a calcio, hanno giocatori con buona tecnica. Dionisi sta dimostrando di essere un bravo allenatore anche in Serie A”.

Su Locatelli e Arthur: “Come caratteristiche Arthur può giocare in quel ruolo, ma possono giocare anche insieme con Arthur spostato a destra come mezzala di regia come faceva al Barcellona, con in mezzo Ramsey o Locatelli vertice basso. Il centrocampo però lo deciderò domani mattina”.

Su Dybala e l’attacco: “Dybala ha il gol nel sangue, ma credo che diventi la caratteristica della squadra rimpiazzando i gol di chi ne faceva 30 da solo. Domani giocano Dybala e Chiesa. Anche Perin gioca e rientra De Ligt”.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata.