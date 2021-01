Juventus-Scamacca, domani vertice con il Sassuolo: si cerca l’intesa

Prossime ore decisive per il trasferimento del centravanti in bianconero

Ore decisive per il mercato della Juventus, i bianconeri stanno cercando l’accordo con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, profilo che convince per caratteristiche e per prospettiva futura.

Stando a quanto riportato da Rai Sport, nella giornata di domani i bianconeri incontreranno i dirigenti del club neroverde per sbloccare la trattativa e cercare di portare il giocatore alla corte di Andrea Pirlo.

I due club sono d’accordo sulla valutazione del giocatore, che si aggira sui 20 milioni di euro. Intesa anche sulla formula del prestito, ma i neroverdi chiedono l’obbligo mentre la Juve spinge per il diritto di riscatto.

La giornata di domani, dunque, sarà fondamentale per capire se la trattativa è destinata ad andare avanti o a naufragare.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, qualora le cose non andassero per il verso giusto, la Juventus difficilmente virerà su altri profili, soprattutto dopo le buone prestazioni di Kulusevski nel tandem d’attacco.