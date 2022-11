Juventus, scout ai mondiali per Kudus

Kudus dell’Ajax è uno dei giovani che potrebbe interessare maggiormente alla Juventus per le prossime sessioni di mercato. Il giocatore verrà valutato durante i mondiali

Mohammed Kudus sembra essere entrato di prepotenza nel mirino delle grandi squadre europee. Dopo due anni di anonimato in Eredivisie, il calciatore ex Nordsjaelland sembra essere finalmente arrivato ad una certa maturità. In questa stagione è una delle note liete della squadra olandese, che punta forte su di lui per l’immediato futuro.

Il calciatore ghanese sarà impegnato con la sua nazionale per i mondiali in Qatar 2022, con alcune squadre a tenerlo come osservato speciale. Tra di queste anche Juventus e Milan, che stanno osservando il giocatore per eventualmente farne il futuro delle rispettive fasce offensive.

Concorrenza spietata

Sul giocatore ci sono anche Borussia Dortmund e Tottenham, che stanno guardando con attenzione ad uno dei possibili calciatori che catalizzeranno l’attenzione del calciomercato nelle prossime due sessioni. Già a gennaio, infatti, Kudus potrebbe andar via da Amsterdam con le squadre interessate che dovranno pagare almeno una base di 30 milioni di euro per lui.

Questo, però, è un prezzo che probabilmente potrebbe aumentare. Infatti il giocatore sta facendo così bene che con l’aumentare delle squadre interessate l’Ajax potrebbe chiedere sempre di più. Il mondiale, inoltre, potrebbe far bene al suo cartellino che a quel punto si ritroverebbe ad essere inflazionatissimo. Juventus e Milan continueranno ad osservare il calciatore, che in stagione ha già segnato 10 gol e offerto 2 assist in ben 21 presenze totali. Prestazioni di certo di alto livello, che giustificheranno il futuro prezzo.