Juventus, se parte De Ligt si punta a Koulibaly?

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi il trasferimento di De Ligt, la Juventus potrebbe lanciarsi su Koulibaly del Napoli

Se si è conclusa la telenovela di Vlahovic e quella di Dybala e il suo rinnovo sembra quasi al termine, in Estate la Juventus dovrà prepararsi a viverne un’altra. De Ligt è uno dei pezzi pregiati di Madama e potrebbe esser invogliato all’andarsene nel caso in cui non si centrasse la Champions League o, peggio, dovesse esserci bisogno di far cassa.

L’Olandese ha tanti estimatori in giro per l’Europa, che di certo potrebbero far partire l’asta quest’Estate. La Juventus si starebbe già guardando intorno per capire la situazione, sondando alcune piste.

Da Napoli fino alla pista a sorpresa

Il primo profilo che potrebbe finire nel mirino dei bianconeri è Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese in forza al Napoli potrebbe essere un obiettivo concreto, ma che difficilmente si trasferirebbe a Torino. Lo disse tempo fa e, salvo clamorosi cambi d’idea, Koulibaly lascerebbe Napoli solo per una tra Barcellona, Real Madrid e Manchester City.

A riportare una grossa indiscrezione è Romeo Agresti. Il giornalista di Goal, parlandone su Twitch, ha dichiarato che se il Milan non dovesse affondare il colpo per Sven Botman la Juventus ci proverebbe. L’Olandese del Lille e De Ligt si conoscono bene, avendo condiviso la maglia delle giovanili dell’Ajax insieme. Da monitorare anche la pista Rudiger, che però sembra meno fattibile per costi di stipendio.

Tutto dipende dall’uscita di De Ligt, però. Il calciatore è osservato con attenzione da Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e dal Chelsea. Questi ultimi starebbero facendo partire un’offensiva nelle ultime settimane e dalla Spagna riportano un’offerta di 50 milioni pronta da parte dei Blues. La Juventus difficilmente si schioderà troppo lontano dalla clausola rescissoria di 125 milioni.