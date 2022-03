Juventus, secondo Pedullà si punta a tre centrocampisti top

Secondo il noto giornalista sportivo, i bianconeri sembrano essere intenzionati ad acquistare 2/3 centrocampisti in estate. La Juventus potrebbe sorprendere

In questo periodo si parla parecchio di Juventus. Sia per questioni extra-calcistiche che per mercato, i bianconeri sono perennemente in prima pagina. La società di Andrea Agnelli sembra prepararsi ad un’estate da urlo, almeno è quello che dice Alfredo Pedullà.

Il famoso giornalista sportivo ha infatti detto che i bianconeri sono interesssati all’acquisizione di tre profili top, per la prossima estate. Tutti e tre per il centrocampo, che ha bisogno di esser rinforzato per dare inizio ad un nuovo ciclo di vittorie.

I colpi in mezzo al campo e le possibili partenze

Pedullà ne ha parlato dagli studi di Sportitalia. “Jorginho era nella famosa lista della Juve dal 2019. La Juve prenderà 2-3 centrocampisti in estate. Faranno degli investimenti anche se bisogna stare attenti con gli ingaggi. Al momento la situazione è bloccata ma Jorginho è sicuramente nella lista. Così come Gravenberch, che piace parecchio, e lo stesso Pogba“. Queste le parole di Pedullà, che evidenzia i tre profili.

Jorginho sembra quello più vicino, vista anche la voglia di tornare a giocare nel nostro campionato e il gradimento verso i bianconeri. Per Ryan Gravenberch, invece, la Juventus dovrà battere la concorrenza del Bayern Monaco. Per ora i tedeschi sono fermi ad un’offerta di 25 milioni di euro complessivi, mentre la Juventus avrebbe offerto 35 milioni totali tra parte fissa e bonus. Pogba appare come un sogno. Il suo stipendio è troppo elevato e la presenza di PSG e Real Madrid non sembra aiutare. In estate, inoltre, sembrano poter partire vari profili. I primi due sembrano essere Arthur e Rabiot, che non convincono pienamente. Da monitorare anche McKennie, che davanti a offerte irrinunciabili potrebbe salutare.