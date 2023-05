Juventus, senti Arthur: “In estate ritorno, ma un ritorno in Liga…”

Arthur tornerà alla Juventus a fine stagione, ma non sembra ci sia la possibilità che resti. Per lui un ritorno in Liga sarebbe fantastico

“La prossima stagione la vedo bene: sarà decisiva per la mia carriera. Non vedo l’ora di mostrare la nuova versione di Arthur”. Così il brasiliano ha esordito nell’intervista a goal.com. In estate tornerà alla Juventus, ma lui spera “di avere una possibilità di salutare il Liverpool giocando: voglio salutare i miei compagni, lo staff tecnico e i tifosi, che si sono comportati bene con me”.

Il mercato gli consentirà di cercare una nuova squadra, con la Spagna che potrebbe tornare ad essere casa sua. Qualche parola anche sul suo attuale stato di forma: “Ho lavorato molto fisicamente e mentalmente: sto meglio di quando sono arrivato in Europa. Capisco meglio le dinamiche del calcio e voglio mostrarlo. Da quando sono qui, Klopp mi ha trattato molto bene. È un onore per me lavorare con lui: è uno dei migliori allenatori del mondo. Adesso che sono guarito ovviamente mi piacerebbe poter giocare di più, ma capisco che la situazione adesso sia un po’ diversa da quella al mio arrivo, perché in quel momento la squadra aveva delle esigenze e adesso ne ha altre”.

Ma in estate

Qualche parola anche sul suo futuro: “Ho un contratto di altri due anni con la Juve. Non ne ho ancora parlato né il mio procuratore, né con la mia famiglia o la Juventus. Torno quest’estate perché ho un contratto di altri due anni. C’è un rapporto molto rispettoso tra noi. La Liga mi attira e potrei concedermi un’altra chance lì:è un campionato che già conosco, a cui mi sono adattato bene. Se c’è una squadra che scommette sul possesso palla, per me va bene”.