Juventus, senza Europa si apre il valzer degli attaccanti

L’addio alla Champions League, per questa stagione, della Juventus apre a scenari imprevedibili per il mercato estivo. Vlahovic può essere ceduto, ma difficile trovare un sostituto

Quella della Juventus sarà un’estate all’insegna del risparmio. Se c’è la sicurezza degli addii di Adrien Rabiot, Leandro Paredes e Angel Di Maria la possibilità che avvenga anche una cessione per avere più soldi da investire si fa concreta.

I bianconeri potrebbero salutare Dusan Vlahovic, su cui ci sono varie big europee, ma sembra che il suo posto potrebbe non essere al Real Madrid. Infatti, le merengues sarebbero su Roberto Firmino che si svincolerà dal suo contratto con il Liverpool. Il brasiliano piace anche ai bianconeri, ma la mancanza di Champions League fa sì che tutto diventi più complicato.

Un mercato a costo zero

Le occasioni sul mercato non sembrano mancare, anche se i bianconeri potrebbero tornare sull’usato sicuro. Arkadiusz Milik potrebbe rimanere, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto e al posto di Dusan Vlahovic potrebbe arrivare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Sullo spagnolo, però, c’è anche il Milan che sembra intenzionato a provarci.

L’Atletico Madrid, però, sembra interessato a Vlahovic e alla fine si potrebbe imbastire uno scambio con conguaglio a favore della squadra bianconera. Difficile, ma non impossibile da prevedere. Altri giocatori che potrebbero finire in bianconero sono Marco Asensio, Marcus Thuram e Wilfried Zaha, anche se i loro acquisti dipenderanno tanto dalla qualificazione europea. I giocatori hanno grosse ambizioni e la Juventus potrebbe essere la squadra peggiore dove crescere, in questo momento delle loro carriere, per i tre citati.