Juventus, sfida con il PSG per Ndour

Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Luis Campos dovrà gestire la situazione del Fair Play Finanziario del club capitolino acquistando giocatori a un prezzo ragionevole o in trasferimento gratuito

Uno dei giocatori che i giganti francesi vogliono prendere è considerato il prossimo Paul Pogba. Calciomercato ha riportato mercoledì, citando fonti, che il PSG sta sistemando gli ultimi dettagli dopo aver anticipato la concorrenza di altri top club per l’approdo di Cher Ndour. Il contratto di Ndour con il Benfica scade a giugno e lascerà la squadra portoghese in trasferimento libero. Il 18enne è sulla lista di mezza Europa e tra i club che lo hanno seguito c’era anche la Juventus, la squadra per cui è cresciuto.

Cosa succede?

Forse Campos ha convinto Ndour a giocare e a ricevere un buon salario per iniziare la sua carriera professionale. Tuttavia, dato che nessun giocatore del centrocampo del PSG ha davvero consolidato il proprio ruolo in quella posizione, in caso di ingaggio il giocatore italiano potrebbe essere subito titolare.

Intanto, qualche mese fa il giocatore ha parlato di nazionale italiana: “Giocare il Mondiale del 2026 con l’Italia. Avrò 22 anni, sarò più maturo, devo ancora crescere molto: in queste due stagioni in Portogallo, però, sono migliorato potendo giocare sia con i grandi in Serie B sia con i miei coetanei in Europa, come accadrà oggi. Qui mi sono abituato a conviverci, è una pressione positiva. Appena ho debuttato in Serie B, mi parlavano del record di Joao Felix da battere e ci sono riuscito. Adesso tutti parlano di quanto sia importante la gara con la Juve. E io spero di segnare. Si cresce così. Ma, appena posso, torno a Fiumicello a tirare due calci al campetto con gli amici di sempre: quelle sono le mie radici, i miei compagni di vita. Con loro non conta la maglia che indosso, sono Cher. E basta”.