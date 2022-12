Juventus, sfuma Gundogan: vicino al rinnovo

Ilkay Gundogan potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Manchester City, con la Juventus che rimarrebbe beffata

Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, il calciatore tedesco sembrerebbe poter essere vicino al rinnovo di contratto con il Manchester City. Una situazione clamorosa, specialmente perché sembrava poter lasciare la squadra di Pep Guardiola.

Intanto, il giocatore e il club sarebbero sempre più vicini con la Juventus che dunque potrebbe dover virare su altri obiettivi. Il giocatore era nel mirino dei bianconeri, che dunque dovranno trovare altrove un centrocampista. Un parametro zero avrebbe consentito di risparmiare forze economiche alla società di Torino, che invece dovrà valutare con attenzione cosa fare se Gundogan dovesse rinnovare sul serio il proprio contratto.

Disastro mondiale

Per il giocatore, intanto, l’eliminazione dal mondiale in Qatar è stata un disastro enorme. Ecco cosa ha detto: “Abbiamo reso le cose troppo facili al Giappone. Il secondo gol in particolare non dovrebbe accadere, siamo ai Mondiali. Manu – Manuel Neuer – ci ha salvato un paio di volte. Abbiamo avuto occasioni incredibili per segnare ma non siamo riusciti a fare il 2-0. Questo non deve accadere a noi. Inoltre non abbiamo costruito bene il gioco da dietro. È mancata la convinzione di tenere la palla da dietro e di proporsi, quindi abbiamo giocato palle lunghe. Si aveva quasi la sensazione che non tutti volessero la palla. Abbiamo semplicemente perso la palla troppo spesso. Abbiamo reso loro le cose troppo facili. Soprattutto il secondo gol, non so se sia mai stato segnato un gol più facile in Coppa del Mondo“.