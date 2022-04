Juventus, si apre nuovamente la pista Di Maria

Si riapre a sopresa la pista Di Maria per la Juventus. L’argentino ha il gradimento dei bianconeri, che sono ricambiati

Svolta nella trattativa per Angel Di Maria. Il fideo sembra avere il gradimento bianconero, avendo piacere anche lui stesso nella destinazione.

Vi sono però problemi nel tutto, visto che la Juventus non potrebbe permettersi il suo ingaggio di 10 milioni. Il calciatore dovrebbe ridursi lo stipendio, cosa che potrebbe essere fattibilissima.

La volontà dell’argentino

Nonostante l’età avanzata, sembra comunque in grande spolvero. Il suo contratto con il Paris Saint Germain scadrà a fine stagione e non verrà rinnovato.

La Juventus proverà a prendere il calciatore con un contratto annuale, massimo biennale. Il giocatore probabilmente tenterà di concludere la propria carriera in Argentina, che è anche una delle sue più forti volontà.

Il giocatore ha infatti iniziato a muovere i primi calci nel Rosario Central. Squadra della città originaria, dove è nato e cresciuto. Poi l’esplosione con il Benfica e il girare tra Real Madrid, Manchester United e il Paris Saint Germain.

Un girare che lo ha consacrato come uno dei migliori esterni d’Europa e non solo. El Fideo si è guadagnato la fama di essere uno dei migliori esterni d’Europa e non solo. El Fideo è una carta in più per qualsiasi squadra e un invidia per chi non lo ha. Un calciatore che in stagione ha fatto ancora il suo. 26 le apparizioni stagionali, condite da 3 gol assist e 7 gol. Un contributo enorme, che sta aiutando la squadra a combattere per la vittoria del campionato.