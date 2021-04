Juventus, si complica il riscatto di Morata: Aguero e Kean le alternative

I bianconeri non hanno intenzione di spendere i 45 milioni per riscattarlo. Ipotesi rinegoziazione o addio

La permanenza di Alvaro Morata alla Juventus non è affatto scontata. Nonostante le 16 reti realizzate in 34 presenze stagionali, l’attaccante spagnolo non è certo della riconferma e potrebbe lasciare Torino.

La società bianconera ritiene troppo elevata la cifra di 45 milioni di euro per il riscatto. Per il rinnovo del prestito di un altro anno servirebbero, invece, altri 10 milioni, esborso economico di non poco conto.

A fine stagione Morata e la società si vedranno per fare il punto della situazione, ma l’impressione è che senza rinegoziazione dell’accordo con l’Atletico Madrid il giocatore sia destinato a lasciare Torino.

Nel frattempo la Juve valuta le possibili alternative allo spagnolo. Stando a quanto riporta Tuttosport, i nomi attualmente in orbita bianconera sono quelli di Sergio Aguero e Moise Kean.

Tutto è rimandato, dunque, al termine della stagione. Dalla decisione sul futuro di Morata dipenderà parte del mercato di bianconeri. Vedremo come evolverà la situazione.