Juventus, si pensa già come sostituire Di Maria

Angel Di Maria a fine stagione dovrebbe far i bagagli, salvo clamorosi colpi di scena. Per sostituirlo si pensa ad un suo connazionale

Ancora è troppo presto per dirlo, ma Angel Di Maria si ritroverà a lasciare la Juventus a fine stagione per la scadenza del proprio contratto annuale. Il fideo, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà essere sostituito e i bianconeri starebbero già pensando a come farlo.

Tra i sondaggi fatti, attualmente per sostituire l’argentino ci sarebbe un suo connazionale che attualmente gioca in Liga. Il calciatore in questione è Angel Correa dell’Atletico Madrid, che potrebbe finire per essere bianconero nel caso in cui l’argentino lasciasse.

Stesso nome, stesso destino

La possibilità di vedere Di Maria lontano dall’Italia c’è, con un suo possibile ritorno in Argentina al Rosario Central. Il calciatore verrebbe sostituito con Angel Correa, classe ’95 dell’Atletico Madrid che ha un contratto in scadenza nel 2026. La durata così lunga del suo contratto con gli spagnoli sembrerebbe bloccare ogni trattativa, che vedrebbe troppi soldi richiesti dal club.

I colchoneros valutano il giocatore almeno 45/50 milioni di euro e nelle scorse sessioni di mercato hanno ricevuto anche approcci da altre squadre italiane. Il Milan su tutte, che nell’estate 2021 ha effettuato più di un sondaggio salvo poi virare su altri obiettivi. In passato anche Inter e Napoli si sono interessate al giocatore, ma senza effettivamente fare qualcosa. Ora il giocatore continua a trovare poco spazio in Spagna e potrebbe provare una nuova esperienza. Dopo 334 presenze, 59 gol e 54 assist potrebbe essere arrivato il momento giusto per trasferirsi altrove.