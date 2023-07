Juventus, si punta Nahuel Molina

Il terzino destro è stato uno dei migliori interpreti della squadra colchonera in questa stagione e questo ha fatto sì che diverse squadre si siano accorte di lui

Nella sua prima stagione con l’Atletico Madrid, Nahuel Molina ha lasciato un segno indelebile, diventando un elemento essenziale e indispensabile nello schema di Diego Simeone. Con 3.730 minuti giocati in 43 partite, il giovane terzino argentino si è guadagnato la fiducia dell’allenatore e ha dimostrato il suo valore in campo.

Tuttavia, le sue prestazioni eccezionali non sono passate inosservate sul mercato dei trasferimenti e hanno attirato l’attenzione di diverse squadre. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha messo gli occhi su Nahuel Molina come una delle cinque opzioni per rafforzare la squadra e avviare la ricostruzione del club. Questo interesse non è una novità, visto che un anno fa la Vecchia Signora aveva manifestato l’intenzione di ingaggiare l’attuale vincitore della Coppa del Mondo.

Anche quando Molina stava per volare a Madrid per unirsi all’Atletico, la Juventus ha fatto un ultimo tentativo per ingaggiarlo. Tuttavia, l’entusiasmo dell’ala per le chiamate di Simeone e la sua parola data ai dirigenti del club sono stati decisivi per fargli indossare finalmente la maglia biancorossa.

Il suo prezzo è esorbitante per i bianconeri.

Nonostante la sua clausola di recompra salga a 90 milioni di euro e il suo ruolo all’Atletico sia fondamentale, Allegri ha ben chiaro che Molina è uno dei tasselli fondamentali per riportare la Juventus alla grandezza. Il club italiano desidera tornare ai vertici, vincendo lo scudetto e cercando di tornare in Champions League il prossimo anno.

L’abilità difensiva e la proiezione in attacco di Molina lo rendono un terzino molto completo. La sua velocità, la sua tecnica e la sua visione di gioco sono caratteristiche che si adattano perfettamente allo stile di gioco della Juventus. Inoltre, la sua giovane età e la sua costante progressione offrono spazio per la crescita e un potenziale a lungo termine per la squadra italiana.

Tuttavia, non sarà facile per la Juventus assicurarsi i servizi di Molina. La sua clausola rescissoria è un ostacolo importante e l’Atletico non sarà disposto a lasciarlo andare facilmente. Tuttavia, la squadra torinese non getterà la spugna così facilmente.