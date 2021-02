Juventus, situazione infortunati, Pirlo: “Dybala indisponibile, Arthur da valutare. Ramsey c’è”

Infermeria piena in casa Juventus. Alla vigilia del match di campionato con il Crotone Andrea Pirlo deve fare i conti con i numerosi indisponibili. Il tecnico in conferenza stampa ha fatto luce sulle condizioni di alcuni giocatori, ecco un estratto delle dichiarazioni:

Su Dybala: “Dybala non sarà disponibile. Purtroppo invece di migliorare le cose rimangono uguali. Il dolore al ginocchio persiste quindi bisogna aspettare ancora qualche giorno”.

Sui centrocampisti: “Ramsey è disponibile, adesso valuteremo se farlo giocare dall’inizio e in quale posizione, ma è già una buona notizia averlo a disposizione. Arthur va valutato giorno dopo giorno, è un problema che non può avere tempi di recupero effettivi. Finché non gli passa il dolore non può scendere in campo. McKennie ha questo dolore ma è una roccia e stringerà i denti perché siamo contati”.

Su Morata e Kulusevski: “Morata sta leggermente meglio. Ha avuto questo virus intestinale che non lo faceva stare al 100% da un po’ di giorni, speriamo domani possa essere a disposizione almeno per una parte della partita.

Anche Kulusevski non sta benissimo, ha avuto un po’ di raffreddore in questi giorni ma già oggi stava meglio. Anche lui era molto dispiaciuto per la gara di mercoledì sera, perché non è riuscito a trovare la posizione in campo. Ricordiamo che è alla prima annata in bianconero ed è giovane”.