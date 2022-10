Juventus, solo Bremer non basta

La Juventus ha un evidente problema con i difensori, visto che Gleison Bremer sembrerebbe essere l’unico già pronto

La partita di ieri sera contro il Maccabi Haifa ha dato buoni segnali, nonostante la Juventus ne sia uscita comunque con qualche perplessità di troppo. I bianconeri hanno subito un gol contro gli israeliani, che arriva da una disattenzione generale della difesa.

Ad oggi il solo Bremer resta il centrale più pronto e affidabile, con Danilo che può fare soltanto l’adattato anche se quello non sarebbe il suo ruolo reale. La Juventus ha bisogno di innesti, visto anche che per Federico Gatti bisognerà ancora aspettare. L’italiano è al suo primo anno in bianconero e dovrà crescere con tranquillità.

I possibili nomi

Tra i tanti nomi circolati in ottica bianconera negli scorsi mesi ci sono prevalentemente centrali mancini, anche se la soluzione Danilo potrebbe consentire di rinnovare le fasce difensive. Tra i tanti nomi ci sono Badiashile del Monaco, Gabriel dell’Arsenal, Milenkovic e Igor della Fiorentina e Ndicka dell’Eintracht Francoforte.

La Juventus non può spendere troppo, quindi a priori potrebbe essere da scartare la candidatura di Badiashile. Il Monaco per lui chiede circa 35 milioni di euro, che per il momento sono troppi per le casse della Juventus. Stesso discorso da farsi per Gabriel, mentre Milenkovic e Igor potrebbbero essere nuovamente in voga come nomi. Il più facile è Ndicka, che potrebbe arrivare anche a zero alla Juventus. Il francese andrà in scadenza e la Juventus a gennaio potrebbe prenderlo con poco, in pieno stile Zakaria.