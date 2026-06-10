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Juventus, Spalletti prende un ex pupillo del suo Napoli per rinforzare la difesa: Kim diventa bianconero?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Luciano Spalletti fonte foto: Di Football.ua, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18194766
Luciano Spalletti fonte foto: Di Football.ua, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18194766

Luciano Spalletti vuole ricominciare dalla difesa. L’allenatore della Juventus avrebbe messo nel mirino un suo vecchio pupillo ai tempi del Napoli: Kim Min-Jae, oggi al Bayern Monaco.

Spalletti conosce bene Kim, avendolo allenato nella straordinaria stagione dello Scudetto del Napoli, dove il sudcoreano fu uno dei protagonisti assoluti. La sua solidità, la capacità di impostare dal basso e l’impatto fisico impressionante convinsero l’allora tecnico azzurro a farne un perno della squadra.

Tuttavia l’operazione è tutt’altro che semplice. Il Bayern Monaco non sembra intenzionato a privarsi facilmente del difensore. Inoltre, lo stesso Kim percepisce un ingaggio molto elevato, che rappresenterebbe un ostacolo per la Juventus in ottica di sostenibilità economica.

Nonostante le difficoltà, la stima di Spalletti per Kim resta immutata. Il tecnico juventino continua a monitorare la situazione, nella speranza che si aprano spiragli nel mercato estivo.

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