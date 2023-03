Juventus, spunta Timothy Weah

Secondo quanto riportato da TMW, la Juventus sta monitorando da vicino l’ala statunitense Timothy Weah

Weah, 23 anni, è in scadenza di contratto con il Lille nell’estate del 2024 e i torinesi dovrebbero spingere per ingaggiare la stella della nazionale statunitense al termine di questa stagione, quando il suo costo di trasferimento si sarà abbassato.

Da quando si è unito a Les Dogues dal Paris Saint-Germain nel luglio 2019 per una cifra di 10 milioni di euro, il figlio dell’ex vincitore del Pallone d’Oro George Weah ha registrato otto gol e otto assist in tutte le competizioni. Tuttavia, in questa stagione Weah non ha ancora segnato per la squadra di Ligue 1, con due assist in 24 presenze.

Le ultime

Tuttavia, la sua versatilità è ammirata dai bianconeri, dato che l’ala destra naturale ha iniziato a fare il terzino sinistro agli ordini dell’allenatore Paulo Fonseca dopo l’infortunio di Ismaily. Si dice che la Juve continuerà a osservare Weah, che interessa a club di tutta la Francia, e potrebbe intervenire nella finestra di trasferimento estiva.

Ecco cosa ha detto TMW: “La Juventus lavora ai rinnovi, ma non solo. Il Corriere di Torino riporta come i bianconeri stiano seguendo Timothy Weah, figlio di George e determinato a lasciare il Lille in estate a un anno dalla scadenza. Su di lui le big di Ligue 1 e mezza Premier League. L’altro obiettivo è Marcus Thuram, figlio di Lilian, che in estate lascera il ‘Gladbach a zero: il Bayern Monaco si è defilato, quindi la Vecchia Signora insidia l’Inter che nel frattempo prende tempo“.