Juventus su Chiesa, Commisso: “Nessun veto. Andrà via per una cifra giusta”

L’interesse della Juventus per Federico Chiesa non è un mistero, le voci di mercato circolano da diverso tempo e la prossima potrebbe essere la stagione giusta per vedere il talento a Torino. Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha affrontato il tema lasciando intendere che se il giocatore andrà via sarà per una cifra congrua al suo valore. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Come dicono gli americani: l’erba del vicino è sempre più verde. Federico sa cosa è la Fiorentina, chi sono io e i nostri tifosi e dove vogliamo arrivare. Andare altrove può essere un rischio per lui. Non so se sarò io a parlare con lui o se lo faranno Joe e Pradè.

Chiesa deve decidere e come ho detto se vuole andarsene lo accontenterò a patto che la cifra sia giusta. Quanto è la clausola rescissoria di Lautaro? 111 milioni? Beh, potrei levare un milione su Chiesa. No, sto scherzando. Basta che la cifra sia giusta”.

Juventus? “Io penso al bene della Fiorentina. Se Chiesa vuole andare via la nostra priorità sarà quella di avere la giusta contropartita economica. Non ci sono veti per alcune società. Però, in questo momento ho uno splendido rapporto con Federico e con suo padre. C’è un clima positivo che non va alterato”.

QUESTIONE DOUGLAS COSTA – L’eventuale arrivo di Chiesa alla Juventus costringerebbe Douglas Costa a fare le valigie. Il brasiliano in questa stagione ha deluso e potrebbe finire sul mercato. Sulle sue tracce c’è Pep Guardiola, che valorizzò al meglio le sue caratteristiche quando era alla guida del Bayern e vorrebbe tornare a farlo al Manchester City.