Juventus su Gomez, idea scambio con Bernardeschi

Potrebbe finire nel peggiore dei modi l’avventura del Papu Gomez con l’Atalanta. Il trequartista argentino è stato un pilastro della squadra nerazzurra per anni, ma da qualche settimana qualcosa si è rotto e il rapporto con Gasperini sembra ormai compromesso.

Da giorni l’argentino vive da separato in casa, si allena su un campo diverso da quello occupato dal resto del gruppo e resta in attesa di conoscere il proprio futuro. La società l’ha messo alla porta e le pretendenti si stanno facendo avanti.

Sulle tracce del Papu ci sono Inter, Roma e Napoli, ma, stando a quanto riporta Rai Sport, anche la Juventus ci starebbe facendo un pensierino.

I bianconeri per convincere l’Atalanta, non disposta a svendere il giocatore in virtù del contratto in scadenza nel 2022, sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi.

Possibile che, nel caso l’Atalanta sia interessata a Bernardeschi, i due club decidano di proseguire tramite uno scambio di prestiti, con i discorsi sugli eventuali riscatti rimandati al termine della stagione.