Juventus su Kamara del Borussia Dortmund

Dopo aver fallito il tentativo di ingaggiarlo durante la finestra di trasferimento estiva, la Juventus si prepara a lanciare una nuova offerta per Abdoulaye Kamara. Il giovane centrocampista non ha ancora esordito in prima squadra con il Borussia Dortmund

Durante la finestra di trasferimenti estivi appena conclusa, la Juventus ha cercato di acquisire i servizi di un talento del Borussia Dortmund, il centrocampista Abdoulaye Kamara. I bianconeri erano interessati ad acquisirlo in prestito con opzione di acquisto (4 milioni di euro), ma la squadra tedesca ha rifiutato categoricamente di lasciar partire il proprio giocatore.

Sebbene manchino ancora diversi mesi alla finestra di trasferimento, il giornalista italiano Fabrizio Romano ha già confermato che la squadra piemontese tornerà sul mercato. Anche se non offre ulteriori dettagli, sembra chiaro che la loro offerta sarà molto più generosa di quella presentata settimane fa.

Fattore decisivo

Finora il francese non ha ancora debuttato in prima squadra, una circostanza che potrebbe rivelarsi un fattore chiave per facilitare la sua partenza. Se il suo progetto di carriera al Signal Iduna Park non è chiaro, è probabile che il 18enne cerchi di cambiare aria. La Juventus potrebbe essere la squadra giusta, specialmente per la possibile uscita di Paul Pogba. Il giovane francese sarebbe il sostituto di quest’ultimo, infatti.

Classico centrocampista che si distingue per le sue doti difensive e per l’abilità nella gestione della palla, Kamara è arrivato ai giallorossi nel 2021 dalle giovanili del Paris Saint-Germain. Da allora ha giocato nella squadra U19 e nella prima squadra giovanile del Dortmund (35 partite ufficiali).