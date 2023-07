Juventus su Lindström: le ultime

Immersa nell’acquisto di nuovi giocatori, la squadra torinese ha messo nel mirino Jesper Lindström. Un giocatore di talento che milita nell’Eintracht Francoforte

È un segreto che la Juventus stia lavorando senza sosta con l’ambizione di tornare in pista sia in Serie A che nel Vecchio Continente. Ha indossato la tuta da lavoro per lavorare sulle principali manovre che dovrà intraprendere durante la finestra di trasferimento di quest’estate.

Secondo le informazioni raccolte da CalcioMercato.com, i bianconeri sono stati catturati dal notevole impatto di Jesper Lindström (23). Il centrocampista d’attacco milita nell’Eintracht Francoforte e rappresenta una risorsa preziosa per i campioni dell’Europa League 2021-2022.

Un giocatore da provare a prendere

Con un valore di mercato di 30 milioni di euro, il suo contratto con il club tedesco scade nel giugno 2026. Un professionista danese che, tra l’altro, ha attirato l’attenzione anche del Milan e del Newcastle United. La qualità di Lindström non passa inosservata, ed è per questo che la Juve dovrebbe presto indirizzare la propria strategia su di lui.

Questo, ovviamente, se vuole rimanere in vantaggio rispetto alla concorrenza per riuscire a portare il giocatore dell’Eintracht nella squadra di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora sta valutando una mossa per Jesper, un uomo che porterebbe una spinta qualitativa alla squadra bianconera. Allegri vuole costruire una squadra capace, da subito, di poter competere per il campionato dove la vittoria manca da ormai tre anni. Dopo il decennio di trionfi si vuole tornare sul tetto d’Italia, cercando di alzare anche l’asticella e, magari, riuscire a tornare a vincere qualcosa a livello europeo.