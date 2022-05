Juventus su Loren Zuniga del Malaga

Loren Zuniga del Malaga è il nome nuovo per i bianconeri. Il 19enne spagnolo potrebbe essere aggregato alla formazione U23. Su di lui anche altri club esteri

E’ Loren Zuniga il nuovo giovane puntato dalla Vecchia Signora. Il calciatore classe 2003 del Malaga sembra interessare ai bianconeri, che potrebbero provare a prenderlo per farlo crescere nella propria formazione Under 23.

I giovani bianconeri sono nel pieno della corsa per la Serie B, essendo arrivati ai Play-off nazionali. Un risultato già gigantesco, per una formazione che fino all’anno scorso lottava a metà classifica in Serie C. Zuniga sembra promettere bene, ma resta da capire come la Juventus si muoverà.

Tutto dipende dalla promozione

Sul giocatore c’è anche il Borussia Dortmund, abituato a far giocare da subito i giovani, che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus per lo spagnolo. Il calciatore è una punta centrale, pur avendo caratteristiche più da esterno o seconda punta. Non è poi così alto, circa 1.82, cosa che gli attaccanti di Allegri di solito devono essere.

Lui però può giocare anche sulle fasce, avendo una buona corsa e già da subito buoni movimenti. A determinare un suo passaggio in bianconero potrebbe essere la promozione in Serie B dei giovanissimi bianconeri, che potrebbe dargli una spinta in più per scegliere la Juventus. Avere una seconda squadra nella seconda lega italiana potrebbe consentire una migliore crescita dei talenti bianconeri, che avrebbero un campionato più difficile e stimolante. Una crescita che potrebbe garantire sempre più rinforzi fatti in casa per la Juventus.